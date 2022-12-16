Почему женщины чаще страдают от депрессии

Ученые из США в рамках нового исследования установили, что склонность женщин к клинической депрессии обусловлена их генетикой.

Об этом сообщает Science Advances.

Специалисты из Медицинской школы Икана на горе Синай, Университета Питтсбурга из Юго-Западного университета штата Юта (США) решили выяснить, почему среди представительниц женского пола клиническую депрессию фиксируют вдвое чаще, чем среди мужского.

В рамках исследования ученые выявили половые различия в экспрессии длинных некодирующих РНК (lncRNAs), а именно типа lncRNAs, названного экспертами FEDORA. Они изучали ткани мозга недавно умерших людей, сравнивая уровень экспрессии FEDORA у мужчин и женщин.

В расчет принимали как страдающих депрессией, так и тех, кто не страдал из-за этой болезни. Также были проанализированы отличия в генах у людей, которые в качестве лекарства употребляли кетамин. Оказалось, что самый высокие показатели FEDORA встречались у женщин, имеющих хроническую депрессию, а самые низкие — у тех, кто принимал кетамин.

Живые пациенты тоже принимали участие в исследовании. У них взяли образцы крови. Оказалось, что экспрессия FEDORA на более высоком уровне свойственна женщинам, у которых диагностировала депрессия, если сравнивать с теми, кто не имеет этого диагноза, и с мужчинами в целом.

В рамках второго этапа исследования на грызунах выяснилось, что у генетически запрограммированных на экспрессию высоких уровней lncRNAs животных был более высокий уровень FEDORA, а также чаще встречались симптомы тревоги и депрессии. По словам ученых, это в большей степени было свойственно самкам грызунов. На основании этого эксперты пришли к выводу, что женщины сильнее подвержены клинической депрессии в силу генетических особенностей.

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