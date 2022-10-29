Как определить алкоголизм у человека

Эксперты рассказали, на какие факторы стоит обратить внимание, если есть подозрение, что у человека зависимость от алкогольных напитков.
Об этом сообщает NIAAA.
Алкоголизм является медицинским состоянием, при котором нарушается способность человека контролировать употребление алкоголя. Это может происходить даже в случае неблагоприятных социальных, профессиональных последствий или последствий для здоровья.
Диагностирование проблем с алкоголем лучше всего делать по анамнезу, то есть опрашивать потенциального больного. Чувствительность лабораторных тестов не более 50%, а медицинское обследование полезно лишь после того, как будут выявлены последствия алкоголизма.
Благодаря ранней диагностике можно предотвратить такие последствия. Алкогольная зависимость диагностируется у человека, который в течение последних 12 месяцев отвечал хотя бы двум из этих критериев:
- Употреблял алкоголь в больших количествах и дольше, чем было запланировано.
- Безуспешно пытался сократить количество употребляемого алкоголя.
- Расходовал много времени на приобретение алкогольных напитков и на восстановление после этих действий.
- Наличие сильного и доминирующего над всем влечения к спиртному.
- Человек пьёт алкоголь, потому что не способен заниматься обычными делами по работе/учебе/дому.
- Продолжает пить алкоголь, несмотря на наличие продолжительных социальных или личных проблем.
- Пренебрегает важными социальными и профессиональными делами.
- Употребляет спиртное и сопровождает этот процесс опасностями для здоровья (вождение, опасный секс, плавание, работа с механизмами).
- Употребляет алкоголь с одновременным осознанием того, что проблемы со здоровьем и психикой взаимосвязаны с алкоголем.
- Изменение переносимости алкоголя.
- Прекращение употребления алкогольных напитков сопровождается синдромом отмены.
Количество выпиваемого алкоголя может быть фактором риска развития алкоголизма. По информации Американского Национального института проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма (NIAAA), существует связь между злоупотреблением алкоголем, непомерной выпивки и развитием зависимости от алкоголя.
Специалисты считают, что человек злоупотребляет алкоголем, когда принимает более трех или четырех стандартных порций спиртных напитков в течение дня (одна порция – 14 граммов чистого спирта).
В Американской Службе помощи алкоголикам (SAMHSA) и наркоманам утверждают, что человек злоупотребляет алкоголем, если пьет в непомерных дозах (более пяти стандартных порций) хотя бы пять раз в течение последних 30 дней.
Также «Курсор» сообщал, что регулярное употребление вина ведет к раку груди.