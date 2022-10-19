Регулярное употребление вина ведет к раку груди — ученые

Женщины, ежедневно употребляющие бокал красного вина имеют на десять процентов больше шансов столкнуться с раком молочной железы.

Группа ученых выяснили, что почти девять из десяти британцев (87%) не знают, что употребление красного вина повышает риск развития рака.

Об этом сообщает WCRF.

Ученые напоминают: все виды алкоголя повышают риск развития ряда различных видов рака, поэтому в целях профилактики рака рекомендуют людям не употреблять алкоголь.

По их данным, в Великобритании ежегодно можно было бы предотвратить около 21 000 случаев заболевания раком, если бы никто не употреблял алкоголь. Глава отдела медицинской информации Всемирного фонда исследования рака, Сара Тул призвала граждан, которые не могут полностью отказаться от спиртного, резко сократить его количество. А между каждой порцией алкоголя обязательно выпивать стакан воды.

Отмечается, что наиболее осведомлены тому, что алкоголь провоцирует рак люди в возрасте от 18 до 24 лет (27%), а наименее осведомлены те, кто подвержен наибольшему риску заболеваемости, старше 55 лет (6%).

Таким образом, отказ от употребления алкоголя является одним из наиболее важных факторов, которые люди могут сделать для снижения риска развития рака, наряду с отказом от курения и поддержанием здорового образа жизни.

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