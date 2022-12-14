Как отдых может навредить психике

Ученые провели исследование и установили, что если человек во время отдыха думает о том, что тратит время зря, то это может негативно сказаться на психологическом состоянии.

Об этом сообщает Science Direct.

К эксперименту привлекли около 200 студентов. Их спросили о предпочтениях в досуге, попросили пройти тесты для определения уровня счастья, депрессии, тревоги и стресса. Также они давали оценку разным высказываниям об отдыхе, в том числе непродуктивном. Например: «Отдых часто является пустой тратой времени».

Ученые выяснили, что чем больше участник согласен с этим высказыванием, тем меньше он удовлетворен своим досугом вне зависимости от того, смотрел он телевизор или встретился с друзьями. Чем больше человек переживал из-за потраченного времени, тем ниже был уровень его счастья, а уровень депрессии и тревожности ‒ выше, если сравнивать со сверстниками, которые могли наслаждаться любым отдыхом.

В рамках другого исследования был проведен онлайн-опрос среди примерно 300 человек касаемо того, как они отпраздновали Хэллоуин. Участники выбирали один из вариантов досуга, среди которых были как развлекательные (совместное времяпровождение с приятелями), так и поход вместе с детьми за сладостями.

Последний вариант является примером отдыха, где взрослый выполняет свои обязанности. Респонденты оценивали, понравился им такой отдых или нет.

Оказалось, что человек, считающий, что непродуктивный отдых ‒ пустая трата времени, склонен не получать удовольствия от простых развлечений. В то же время такие респонденты были довольны, если во время Хэллоуина ходили по домам с детьми, то есть занимались выполнением своих обязанностей.

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