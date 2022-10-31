Продлевает жизнь: ученые доказали, что жалость к себе бывает полезна

Американские ученые выяснили, что сострадание к себе положительно отражается на состоянии психологического и физического здоровья.

Человек, испытывающий жалость к себе, обычно теряет способность эффективно взаимодействовать с окружающими и решать свои проблемы.

Однако недавние исследования американских ученых выяснили, что самосострадание полезно и для нашего психического, так и физического состояния, сообщают newsyou.

Исследователи из Питтсбургского университета определили, что женщины, проявляющие к себе сострадание, меньше склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям.

В рамках исследования ученые протестировали данные 200 женщин в возрасте от 45 до 67 лет. Учитывались данные по психологическому и физическому здоровью. После этого проводилась УЗИ-диагностика сонной артерии.

Оказалось, что те женщины, которые демонстрировали сострадание к себе, имели более чистые и здоровые стенки сосудов и артерий. Также у них было меньше атеросклеротических бляшек.

Ребекка Терстон, доктор философии и автор исследования, рассказала: «Это исследование подчеркивает важность показывать чувства — доброту и сострадание, особенно лично к себе. Частые стрессы в нашей жизни оказывают сильное влияние на здоровье, а наше исследование доказало, что сострадание к себе очень важно для состояния психического и физического здоровья».

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