Как отреагирует организм, если на 30 дней отказаться от сахара

Большинство медиков считают сахар одним из самых вредных продуктов. Отказ от него поможет улучшить самочувствие и укрепить здоровье. Медики составили целый список того, что изменится к лучшему, если отказаться от сахара хотя бы на 30 дней.

Конечно, полностью исключить сахар из рациона невозможно. Он входит в состав огромного количества продуктов, которые мы употребляем ежедневно. Но если отказаться от «дополнительного» сахара — различных сладостей, газировки и не добавлять сахар в напитки, вы быстро увидите результат.

Об этом пишет РБК.

Начнем с того, что отказ от сахара — верный способ быстро снизить вес. И не только потому что сахар является источником калорий сам по себе. Он входит в состав высококалорийных блюд: выпечка, кондитерские изделия, фастфуд, молочные продукты. Ограничив в рационе продукты с высоким содержанием сахара, отказавшись от него в ежедневном чае или кофе, вы быстро обретете стройность.

Вы станете здоровыми и энергичными. Известно, что сахар является источником глюкозы и считается, что именно она нужна организму для восполнения энергии. Но того сахара, который содержится в повседневных продуктов для этого достаточно, а лишний сахар только делает вас более вялым и уставшим.

Чем меньше сахара в вашем рационе, тем быстрее вы почувствуете улучшение настроения, памяти и активности.

Благодаря отказу от сахара, лучше заработает кишечник. Нагрузка на него будет снижена т он начнет работать, как часы.

Кроме того, тяга к сладенькому исчезнет сама по себе. Ученые утверждают, что сахарная зависимость работает также, как и любая наркотическая — но если вы исключите его и сумеете побороть тягу в первые дни, вскоре вам перестанет хотеться сладкого.

Отказ от сахара, помимо прочего, поможет сохранить вам зубы, снизить риск развития кариеса и избавит от неприятного запаха изо рта.

И еще один бонус — отказ от сахара поможет вам узнать настоящий вкус продукта. Изысканный сорт чая или кофе без сахара станут совсем другими.

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