Как пиво связано с деменцией: исследование

Алкоголь может быть полезен при лечении опасного заболевания, но есть нюанс.

Ученые из Университета Милано-Бикокка в рамках нового исследования выяснили, насколько определенные распространенные сорта экстрактов цветков хмеля, содержащихся в пиве, эффективны в предотвращении «слипания» белка в мозге, которое может привести к болезни Альцгеймера.

Об этом сообщает ACS.

Известно, что экстракты цветков хмеля используют во всех сортах пива и в них содержатся природные антиоксиданты, которые, согласно научным данным, защищают клетки организма. Хмель можно найти даже в травяных чаях и безалкогольных напитках.

В рамках исследования эксперты оказывали влияние на амилоидные белки и нервные клетки мозга хмелем в лабораторных чашках. Благодаря этому они заблокировали вокруг клеток скопившиеся бета-амилоидные белки.

Экстракты хмеля также запускали процессы обновления (аутофагические пути), в рамках которых происходит разрушение и повторное использование организмом старых частей клеток, что повышает эффективность.

На основании этого неверно делать вывод, что людям стоит употреблять больше пива, потому что алкогольные напитки ‒ фактор риска развития болезни Альцгеймера. Однако, ученые установили, что хмель может служить основой для лекарств, которые снижают риск нейродегенеративных заболеваний.

Также «Курсор» рассказывал о пяти зимних суперпродуктов для улучшения пищеварения и иммунитета.