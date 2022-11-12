5 зимних суперпродуктов для улучшения пищеварения и иммунитета

С приближением зимы организм начинает экономить энергию и замедляет скорость метаболизма, поэтому всем необходимо позаботиться о своем зимнем рационе.

Зима — это время, когда из-за холодной погоды, небезопасного питания и снижения активности здоровье кишечника может пойти наперекосяк.

Организация Health Shots поговорила с Хари Лакшми, индийским консультантом-диетологом больницы материнства, Алварпет, Ченнаи, которая перечислила 5 таких продуктов, которые не только сохранят здоровье вашей пищеварительной системы, но и укрепят ваш иммунитет.

1. Сезонная зелень

Разнообразие, аромат и вкус овощей наполнят вас чувством сытости, а также предотвратят проблемы с желудком.

Зимние овощи, такие как зелень горчицы, пажитник, шпинат, батуа и т. д., богаты пищевыми волокнами, которые улучшают пищеварение и перистальтику кишечника.

2. Топленое масло

Топленое масло является превосходным средством для облегчения пищеварения, и было научно установлено, что оно полезно для здоровья. Он поддерживает иммунную систему, помогая ей бороться с бактериями, вызывающими газы и кислотность в желудке. Поэтому убедитесь, что топленое масло присутствует в вашем ежедневном рационе!

3. Согревающие специи и травы

Чтобы получить все преимущества для пищеварения, зимние рецепты требуют использования различных трав и специй. Такие травы, как корица, имбирь, куркума, кардамон, кайенский перец, мускатный орех, семена тмина и гвоздика, чудесным образом влияют на способность организма правильно переваривать пищу и расщеплять жир.

4. Продукты, богатые клетчаткой

В то время как клетчатка полезна в течение всего года, зимой она нудна еще сильнее. Продукты с высоким содержанием клетчатки помогают регулировать процесс пищеварения. Все зимние зеленые листовые овощи могут содержать клетчатку, как и зимние деликатесы, такие как морковь, редис, гуава, яблоки и т. д.

5. Белковая пища

Хотя организм нуждается в белке круглый год, употребление пищи с высоким содержанием белка в зимние месяцы особенно важно для поддержания эффективной работы пищеварительной системы и предотвращения накопления газа или кислоты в желудке.

Чтобы получить весь необходимый белок, вы также можете съесть рекомендуемое количество миндаля, семян, птицы, яиц, баранины, фасоли, чечевицы, йогурта и т. д.

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