Как по губам выявить повышенный холестерин в крови

Высокий показатель «плохого» холестерина в крови может провоцировать появление жировых бляшек. Последствия этого часто можно наблюдать в области губ.

Эксперты опубликовали свое исследование, в ходе которого удалось установить, что если на губах возникает слишком много гранул Фордайса, то это может указывать на развитие гиперлипидемии. Или иными словами – в крови присутствует слишком много «плохого» холестерина.

Об этом пишет planetanovosti.

Гранулы Фордайса представляют себе пятна белого или желтоватого цвета, которые проявляются в области губ. Кроме того, они могут в небольшом количество возникать на слизистой ротовой полости и на некоторых отдельных частях тела.

Вероятность их проявления достаточно высока, но специалисты считали это вполне нормальным явлением. Но исследование продемонстрировало, что те люди, которые имеют проблемы с высоким холестерином, чаще сталкиваются с гранулами Фордайса, которые преимущественно возникают на губах и щеках.

Эксперты предположили, что незначительная плотность образований такого типа, скорее всего, не является симптомом проблем со здоровьем.

В исследовании принимали участие случайные добровольцы, возраст которых был выше 20 лет.