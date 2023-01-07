Какие специи могут защитить от онкозаболеваний

Известный диетолог Татьяна Дик утверждает, что в рационе человека обязательно должны быть специи и натуральные приправы. Это кладезь полезных микроэлементов, а еще они помогают в профилактике онкозаболеваний.

Об этом она написала на своей странице в соцсети.

Пряные специи богаты антиоксидантами, оказывающими противораковое действие. Также они борются со свободными радикалами.

К примеру, корица снижает сахар в крови, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а куркума улучшает функции мозга и способствует похудению.

Также эксперт добавила, что тимьян хорошо эффективен при простудных заболеваниях, шалфей — при нарушении пищеварения, а орегано помогает работе желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, специи помогают поддерживать здоровье сосудов и ускоряют метаболизм.

Ранее «Курсор» рассказывал про продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.

Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.