Кардиолог предупредила о последствиях приема ряда лекарств в жару

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о последствиях употребления некоторых препаратов в жару. Ряд лекарств может быть опасен для вашего здоровья и самочувствия.

В жару стоит быть очень осторожными людьми, которые имеют хронические болезни. Прием любых препаратов важно согласовывать со своим врачом, ведь высокие температуры воздуха могут стать фактором повышенного риска.

Медики предупреждают, что некоторые лекарства, например, блокаторы кальциевых каналов, при приеме в жару могут вызывать выраженные отеки. При этом она призвала не пугаться такого явления, а посоветоваться со своим врачом относительно их замены или коррекции дозы.

Категорически без рекомендации врача нельзя принимать препараты, сгущающие кровь, а также мочегонные.

Также важно помнить, что под воздействием высоких температур меняется тонус сосудов, из-за чего лекарственные препараты могут действовать иначе, пояснила она. Кроме того, специалист отметила, что с потом выделяется значительное количество важных микроэлементов, отвечающих за регуляцию сердечного ритма, а при обильном потоотделении кровь становится более густой и склонной к тромбозам.

Врач посоветовала также избегать прямых солнечных лучей, гулять либо ранним утром, либо поздним вечером и больше пить. При этом она рекомендует воздержаться от спиртного.

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