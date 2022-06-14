Назван самый полезный для сердца витамин

Ученые из Дании выяснили, что люди, которые много едят овощи и фрукты и, следовательно, получают из них витамин C, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи из Университета Копенгагена обнаружили, что высокий уровень витамина С в крови, обусловленный употреблением овощей и фруктов, связан со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Исследователи изучили данные о 100 тысячах датчан. Оказалось, что люди, которые ели много овощей и фруктов, на 15% реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний и на 20% реже умирали преждевременно. Это объясняется повышенной концентрацией витамина С в крови. Этот витамин выполняет множество функций в организме. Например, он помогает формировать соединительную ткань.

Витамин С является мощным антиоксидантом, который защищает клетки от повреждений. Человеческий организм не может вырабатывать витамин С самостоятельно, мы должны получать его из пищи.

Ученые объясняют, что, употребляя много фруктов и овощей, вы в целом формируете правильный образ жизни, который будет постоянно приносить пользу. Кроме того, фрукты и овощи содержат много других витаминов и клетчатки.

Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца. Новое исследование показало, что употребление достаточного количества воды не только эффективно предотвращает обезвоживание, но и снижает риск развития сердечной недостаточности.

Напомним, мы сообщали, что эндокринологи назвали продукты, полезные для щитовидной железы. Витамины, которые содержатся в натуральных продуктах, способны поддержать правильную и стабильную работу щитовидки.