Кардиологи рассказали, что происходит в организме при отказе от курения

Изменения, происходящие в организме после отказа от курения, подробно исследованы кардиологами и помогают правильно оценивать перспективы для своего здоровья.

О вреде курения знают все, и многие даже неоднократно пытались бросить курить. Курение приводит к многочисленным проблемам со здоровьем и даже к летальным исходам. Кардиологи доступно рассказали, что изменяется в организме человека, бросившего курить.

Кардиолог Елена Прокопович перечислила все изменения в организме буквально с первого дня отказа от сигарет.

Через 20 минут от последней выкуренной сигареты произойдет нормализация пульса и давления. Сосуды начнут расширяться, руки и ноги станут тёплыми.

Через 2 часа появляется тяга к сигаретам, что вызвано снижением уровня дофамина (гормона радости). При этом увеличивается количество кислорода, что снижает риски инфаркта или ишемического заболевания сердца.

В течение 24 последующих часов появляется кашель. Это организм начинает очищать лёгкие от вредных веществ.

Через 48 часов вкусовые рецепторы начинают восстанавливаться, что делает пищу вкуснее.

Через 72 часа возникают острые признаки отмены курения. Появляется сильная головная боль, тошнота, депрессивное или тревожное состояние. В этот момент важно приложить максимум усилий и просто перетерпеть эти неприятные моменты.

Через месяц значительно уменьшается риск заболеть сахарным диабетом. В организме повышается уровень хороших антиатерогенных липидов, которые защищают сердце и сосуды, снижается риск онкологии легких.

Через 3-4 месяца начинают полноценно функционировать «реснички» в легких. Они раньше были парализованы никотином, поэтому организм не был достаточно защищен от простуд.

Через год после отказа от курения риски нарушения работы сердечно-сосудистой системы и возникновения болезней сердца снижаются минимум вдвое. Такие же перспективы снижения риска рака легких.

«Курсор» ранее сообщал, что ученые придумали, как определить риск сердечно-сосудистых заболеваний по голосу. Американские исследователи научили алгоритм обнаруживать крошечные изменения в человеческом голосе, которые могут быть индикатором сердечно-сосудистых заболеваний.