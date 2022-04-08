Кардиологи рассказали, что происходит в организме при отказе от курения

О вреде курения знают все, и многие даже неоднократно пытались бросить курить. Курение приводит к многочисленным проблемам со здоровьем и даже к летальным исходам. Кардиологи доступно рассказали, что изменяется в организме человека, бросившего курить.
Кардиолог Елена Прокопович перечислила все изменения в организме буквально с первого дня отказа от сигарет.
- Через 20 минут от последней выкуренной сигареты произойдет нормализация пульса и давления. Сосуды начнут расширяться, руки и ноги станут тёплыми.
- Через 2 часа появляется тяга к сигаретам, что вызвано снижением уровня дофамина (гормона радости). При этом увеличивается количество кислорода, что снижает риски инфаркта или ишемического заболевания сердца.
- В течение 24 последующих часов появляется кашель. Это организм начинает очищать лёгкие от вредных веществ.
- Через 48 часов вкусовые рецепторы начинают восстанавливаться, что делает пищу вкуснее.
- Через 72 часа возникают острые признаки отмены курения. Появляется сильная головная боль, тошнота, депрессивное или тревожное состояние. В этот момент важно приложить максимум усилий и просто перетерпеть эти неприятные моменты.
- Через месяц значительно уменьшается риск заболеть сахарным диабетом. В организме повышается уровень хороших антиатерогенных липидов, которые защищают сердце и сосуды, снижается риск онкологии легких.
- Через 3-4 месяца начинают полноценно функционировать «реснички» в легких. Они раньше были парализованы никотином, поэтому организм не был достаточно защищен от простуд.
- Через год после отказа от курения риски нарушения работы сердечно-сосудистой системы и возникновения болезней сердца снижаются минимум вдвое. Такие же перспективы снижения риска рака легких.
«Курсор» ранее сообщал, что ученые придумали, как определить риск сердечно-сосудистых заболеваний по голосу. Американские исследователи научили алгоритм обнаруживать крошечные изменения в человеческом голосе, которые могут быть индикатором сердечно-сосудистых заболеваний.