Кардиологи рассказали, как помидоры могут снизить риск инсульта

Оказывается, томаты способствуют снижению риска развития инсульта. К такому выводу ученые пришли после длительного исследования на протяжении 12 лет, в котором приняли участие финские мужчины.

Ученые выяснили, что любители томатов меньше подвержены инсульту. Дело в том, что за период исследования всего лишь 70 мужчин, регулярно евших помидоры, столкнулись с этим состоянием. Исследователи проводили сравнение с теми, кто вообще не употреблял помидоры.

Об этом пишет sensationalnews

У тех, кто ел их регулярно, максимальная граница риска составляла не более 55%, а инсульта, связанного с появлением тромбоза (ишемического), – на 59%.

Ученые считают, что такая тенденция связана в тем, что томаты богаты антиоксидантом, ликопином. Повышенный уровень этого вещества в крови помогает избежать этого опасного для жизни состояния. Ученые выявили тот факт, что лишь у 11 из 259 участников с наивысшим показателем ликопина случился инсульт, а у мужчин с низким уровнем – у 25 из 258 мужчин.

Таким образом, ученые сделали заключение о том, что у человека с повышенным содержанием этого вещества в сыворотке крови риск появления любого инсульта, в том числе и ишемического, будет минимален. Потому они рекомендуют регулярно включать томаты в свой рацион.

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