Думал, что умираю: Илон Маск рассказал о последствиях вакцинации от COVID-19

По словам предпринимателя, бустерную вакцину он сделал не по своей воле.

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал о том, какие проблемы у него вызвала вакцина от коронавируса.

Об этом он сообщил в Twitter.

Миллиардер традиционно общался с аудиторией соцсети. На сей раз беседа касалась серьезных побочных эффектах вакцин против Covid-19 и началась со следующего поста от одного из пользователей:

«Вопрос: 68% из 260 миллионов взрослых (177 миллионов) указали, что они получали вакцину от COVID-19, и 7% из них сообщили о серьезных побочных эффектах. Это означает (177 x 0,07) примерно 12 миллионов человек. CDC говорит, что серьезные побочные эффекты «редки». У скольких людей, по оценкам CDC, были серьезные побочные эффекты?»

Один из пользователей спросил, как можно интерпретировать эти данные, после чего к интернет-беседе присоединился Маск и написал:

«У меня были серьезные побочные эффекты после второй бустерной прививки. Несколько дней подряд я чувствовал себя так, словно умираю. Надеюсь, обошлось без необратимых последствий, но не знаю. А у моего двоюродного брата, который молод и здоров, был серьезный случай миокардита. Пришлось лечь в больницу»

Далее Маск объяснил, что вторая доза вакцины была не его выбором, а обязательным условием посещения представительства Tesla в Берлине, Германия. Также он добавил, что у него не было проблем с получением первоначальной вакцины Johnson & Johnson или первого бустера мРНК за исключением того, что у него «недолго болела рука».

Известно, что Маск неоднократно критиковал карантинные ограничения и доктора Энтони Фаучи, который курировал реакцию США на пандемию при администрациях Дональда Трампа и Джо Байдена в качестве главного медицинского советника Белого дома.

«Курсор» сообщал, что Маск высказался об освобождении Крыма.