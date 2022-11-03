Медик назвал продукты, которые ошибочно считают низкокалорийными: способствуют набору веса

Эксперты составили список продуктов, которые ошибочно попали в список диетических и вводят в заблуждение желающих похудеть.

Хрустящие хлебцы на самом деле довольно калорийны и при этом не дают сытости. В частности, ржаной хлеб содержит 366 калорий на 100 граммов, а рисовые хлебцы — 310 на 100 граммов. Хлебцы из цельной пшеницы полезнее хлеба, поскольку содержат много клетчатки, которая дольше переваривается. В результате вы долгое время не будете испытывать голод, утверждают специалисты.

Хлебцы улучшают работу пищеварительной системы, имеют полезный холестерин и железо, оказывают положительное воздействие на организм. Но их калорийность важно учитывать.

Йогурт. Несмотря на то, что одной баночкой человек вряд ли наестся, энергетическая ценность этого сладкого продукта слишком высока.

В общем, йогурт содержит:

Обезжиренный фруктовый йогурт — 95 калорий на 100 г;

Греческий йогурт с черникой — 82 калорий на 100 г;

Нежирный греческий йогурт с клубникой содержит 105 калорий в 100 г.

Гранола содержит 489 калорий на 100 г. Такой продукт имеет много клетчатки, полезных жиров, антиоксидантов и витамина Е. Клетчатка помогает похудеть и дольше ощущать сытость. В состав входят сухофрукты, часто мед или сиропы, орехи и семена. Однако, несмотря на полезный состав, ее энергетическая ценность очень высока.

Лосось содержит 131 калорий на 100 г грамм, а копченый — 117 калорий. Часто все думают, что морепродукты содержат много питательных веществ. В нем действительно меньше калорий, чем в мясе, поэтому часто рекомендуют есть рыбу и морепродукты, чтобы восполнить белок в организме, не набрав лишнего веса.

Авокадо — 160 калорий. В таком продукте есть витамины группы В, С, Е, К, магний, калий, железо и цинк. Следует отметить, что авокадо является полезным фруктом. Не нужно исключать авокадо из своего рациона, ведь его можно использовать в качестве намазки для бутербродов (717 калорий на 100 г).

Орехи очень калорийны, хотя, конечно же, это очень полезный продукт. Орех с наибольшей энергетической ценностью — макадамия. На 100 граммов — 718 калорий. Пекан содержит 691 калорий на 100 граммов, а миндаль — 667 на 100 граммов.

Орехи очень полезны и являются приятной закуской, которая может стать альтернативой чипсам. Однако есть орехи нужно небольшими порциями, потому что они могут повлиять на вес.

Оливковое масло в своем составе содержит 884 калории на 100 граммов, кокосовое — 892 калории. Такие продукты обладают очень высокой энергетической ценностью. 1 чайная ложка оливкового масла содержит 44,2 калории. Такую же энергетическую ценность имеют 200 грамм помидоров.

Чернослив содержит 240 калорий на 100 грамм. Он полезен для пищеварительной системы, если съедать 100 г в день.

Напомним, ранее «Курсор» писал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.