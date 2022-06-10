Медики назвали четыре продукта, которые улучшают память и работу мозга

Об этом говорится в Telegram-канале «Врач в кармане».

Прежде всего, это розмарин. Он богат антиоксидантами и карнозиновой кислотой, расширяющей церебральные сосудистые ткани. Исследования показывают, что запах розмарина может улучшить память.

Брокколи — отличный источник витамина К и магния, которые улучшают работу мозга. Также в капусте содержится бор, недостаток которого приводит к снижению мозговой активности.

Морковь замедляет процессы старения организма, в частности мозга. Вещество лютеолин, содержащееся в моркови, позволяет бороться с ухудшением памяти.

И еще один суперпродукт — грецкий орех. Он снимает воспаления в мозге, вызванные возрастом и негативными внешними факторами, предотвращает потерю внимания, ухудшение памяти, уменьшает производство вредных веществ в головном мозге.

Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца. Новое исследование показало, что употребление достаточного количества воды не только эффективно предотвращает обезвоживание, но и снижает риск развития сердечной недостаточности.