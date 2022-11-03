Медики назвали доступные продукты, которые могут уберечь от рака

Врачи рассказали про продукты, которые снижают риск онкологии. Оказывается, максимально обезопасить себя от болезни может каждый — для этого не нужно покупать дорогостоящие продукты.

Об этом пишет Страна здоровья.

Водоросли содержат вещества, способные подавлять рост раковых клеток. Спирулина или та же хлорелла очень хорошо влияют на поддержание организма в целом. Но самое главное, что они являются компонентами, способными сдерживать рост раковых клеток.

Защита организма от рака эффективно улучшают продукты, чьи компоненты помогают укреплять иммунную систему. Такими компонентами являются антиоксиданты – вещества, предохраняющие клетки органов от повреждений, вызываемых окислением. Высокие концентрации природных антиоксидантов содержат зеленый чай, бобовые, а также фрукты и овощи оранжевого, желтого и красного цвета.

Кроме того, эффект подавления роста раковых клеток оказывает зелень. Зелень, включая листовые овощи и салаты, богата хлорофиллом, являющимся источником железа. Благодаря железе активизируется иммунная система, и тело эффективно очищается от канцерогенов, к тому же в организме повышается уровень антител, важных для борьбы с болезнями.

Также в борьбе со злокачественными образованиями полезны специи (куркума и чёрный перец). Причем употреблять их следует именно в сочетании. Куркумин, содержащийся в куркуме, показан при раке молочной железы и толстой кишки. Добавление черного перца делает его более эффективным для уменьшения размеров раковых опухолей.

Напомним, ранее «Курсор» писал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.