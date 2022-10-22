Медики назвали лучшее натуральное средство для улучшения памяти

Куркумин содержится в корневище растения куркума. Его многочисленные лекарственные свойства хорошо изучены и доказаны научно. Куркумин замедляет процессы старения, защищает клетки от вредных воздействий и нормализует работу иммунной системы. Еще одним неожиданным свойством куркумина оказалось улучшение памяти.

Клинические исследования, проведенные на 60 добровольцах в возрасте от 60 до 85 лет, показали, что куркумин вызывает улучшение памяти. Причем эффект наблюдался уже через час после приема препарата. А длительное применение куркумина вызывало улучшение сразу многих параметров работы мозга — не только памяти, но и настроения и трудоспособности на фоне стрессов.

Такой положительный эффект объясняется влиянием куркумина на вспомогательные клетки мозга — глию. Они обеспечивают нервные клетки — нейроны — питательными веществами и защищают их от токсинов и микроорганизмов. При различных стрессах, заболеваниях нервной системы и с возрастом функционирование глии может нарушаться. Ее клетки начинают выделять свободные радикалы и различные белки, нарушающие работу нейронов. Куркумин нормализует работу глии, что оказывает положительный эффект и на нейроны. Этим и объясняется его влияние на работу мозга в целом.

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