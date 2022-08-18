Усилят иммунитет: названы продукты, в которых много цинка

Эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.

Цинк является одним из самых важных микроэлементов для человека, поэтому в организме ни в коем случае нельзя допускать его дефицит. Медики назвали продукты, которые богаты этим элементом, а значит помогают укрепить иммунную систему.

Об этом сообщает издание Storinka.

Специалисты рекомендуют употреблять мясо (говядина, курица, свинина), потому что в его составе много цинка. В 100 г натурального сырого фарша содержится около 40% рекомендуемой суточной нормы микроэлемента.

Также меню стоит обогатить бобовыми, потому что для вегетарианцев они являются хорошим заменителем мяса. В чаше бобовых содержится около 38% необходимого ежедневного количества цинка. А еще в таких продуктах много клетчатки, железа и витаминов.

Обеспечить до 15% суточной нормы цинка помогут тыквенные семечки. Понадобится около 40 г, злоупотреблять продуктом не стоит.

Также в этот список входят яйца, потому что в одном крупном курином яйце содержится примерно 5% суточной нормы цинка. А еще в рацион следует добавить молочные продукты, например, йогурт. В одном стакане натурального йогурта содержится до 11% суточной нормы микроэлемента.

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