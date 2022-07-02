Медики назвали лучшие овощи для быстрого похудения и сжигания жира

Врачи-диетологи назвали топ овощей, которые помогут справиться с лишним весом без особых усилий. Просто включайте их в рацион как можно чаще.

Врачи рассказали про самые полезные овощи, который поможет похудеть и поспособствует выведению из организма шлаков.

Об этом пишет cosmo.

Капуста стала абсолютным лидером. Это универсальное средство для сброса веса, полезен любой ее подвид, но лучше всех белокочанная, цветная и брокколи.

Сельдерей — мощное средство для детокса. Он помогает не только худеть, но и чистить организм от шлаков.

Еще один важный овощ для худеющих — огурцами. Благодаря чуть ли не нулевой калорийности (16 ккал на 100 гр) они восполнят дефицит жидкости (96% воды) и ценных минералов.

Полезны также помидоры, благодаря своей способности насыщать и утолять голод они идеально подходят для диет.

Цуккини содержат минимум калорий, легко усваиваются. И поэтому подходят для диеты тем, у кого проблемы с ЖКТ.

Лук также стоит включить в рацион. Мало кто знает, что лук входит в основную часть блюд, которые помогают снижать вес. П еще он прекрасно дополняет вкус овощных блюд.

Обязательна в рационе и свекла. Это сытный и низкокалорийный овощ, который подойдет как для салатов, так и подойдет для разнообразных смузи. Ее лучше всего запекать, чтоб сохранить максимум пользы.

Болгарский перец содержит огромное количество витаминов и полезных веществ. И даже аромат плодов перца стимулирует организм на выработку веществ, снижающих вес.

Ранее Курсор рассказывал, что медики назвали полезные свойства витамина А. Витамин А, как давно известно, не только помогает против инфекционных заболеваний, но также ускоряет процесс регенерации и заживления кожи и слизистых оболочек.