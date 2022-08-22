Медики назвали ночной симптом, который может указывать на рак: на что обратить внимание

Колоректальный рак, который называют раком кишечника, начинается в толстой кишке и заднем проходе. На ранней стадии такой раз проявляется кровью в стуле и кровотечении из прямой кишки. Однако такие симптомы могут указывать и на другие заболевания, в том числе и геморрой, поэтому к врачу обращаются не сразу.

Есть симптомы, которые указывают на то, что у человека рак кишечника уже в запущенной форме и прогрессирует далее. Из прямой и толстой кишки рак начинает распространяться по телу далее и поражает печень и легкие. Порой рак может проникнуть в эти органы, когда на ранних стадиях он не был обнаружен или же начал распространяться после лечения первоначального рака.

Одним из симптомов, который может указывать на распространение рака — постоянный кашель, который часто усиливается в ночное время. Обычно это указывает, что рак добрался до легких.

В таких случаях человек испытывает одышку, частые инфекции грудной клетки, может появиться кашель с кровью и скопление жидкости между грудной стенкой и легкими (плевральный выпот).

Из важных симптомов такого рака врачи еще отмечают чувство усталости, низкий уровень энергии и снижение аппетита.

Ранее наш сайт сообщал, что израильские ученые создают нанотехнологию для борьбы с онкологией.