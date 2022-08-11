Израильские ученые создают нанотехнологию для борьбы с онкологией

Ученые из Израиля разрабатывают новую технологию, с помощью которой можно будет использовать наночастицы для помощи иммунной системе в борьбе с онкологическим заболеванием.

Исследователи со всего мира ищут способы, которые помогут лечить пациентов с онкологическими заболеваниями. Израильские ученые также делают свой вклад в борьбу с раком и разрабатывают новую технологию, которая должна помочь в этом процессе.

Об этом сообщает Jewishpress.

Исследователи из Университета Бар-Илан хотят использовать наночастицы для устранения препятствий вокруг злокачественной опухоли, которые мешают нормальной деятельности лимфоцитов.

Эксперты подчеркивают, что лимфоциты — это главные клетки иммунной системы, которые отвечают за всю нашу внутреннюю защиту. Они обладают важным потенциалом для лечения онкологии методом иммунотерапии, потому что при определенных обстоятельствах смогут эффективно убивать раковые клетки.

Но есть препятствия, которые не позволяют использовать лимфоциты для борьбы с раком, потому что в микроокружении опухоли начинается активация механизмов, подавляющих активность иммунных клеток.

Чтобы их преодолеть израильские ученые разработали технологию включения наночастиц на основе липидов в лимфоциты. Эта процедура «упаковывает» молекулы РНК в липидную оболочку, и после проникновения они вмешиваются в экспрессию гена, ответственного за инактивацию лимфоцитов.

Эти наночастицы нацеливаются на лимфоциты в организме, внедряются в них и благодаря биохимической реакции могут выполнять свою функцию — уменьшать размер опухоли.

«Курсор» писал ранее, что израильские ученые спешат создать первую в мире иммунотерапию в виде таблеток для лечения рака.