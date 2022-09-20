Медики назвали основные симптомы миокардита

Миокардит, если его не лечить, может привести к серьезным осложнениям со здоровьем, таким как сердечная недостаточность.

Миокардит может развиться в результате вирусных или бактериальных инфекций, а также заболеваний соединительной ткани, саркоидоза или приема некоторых лекарственных препаратов. В группе риска заболевания находятся люди со сниженным иммунитетом, больные системной красной волчанкой или больные аутоиммунными заболеваниями.

Заболевание сложно диагностировать, и его течение может быть очень бурным, и тогда оно заканчивается летальным исходом. Именно поэтому врачи призывают нас не игнорировать даже, казалось бы, банальные сигналы, которые посылает нам наш организм.

Одним из основных симптомов миокардита является сильная усталость, которая не проходит, несмотря на отдых и восстановление. У больных наблюдается снижение энергетической и физической работоспособности, у них возникают одышка, боли в грудной клетке и сердцебиение. В некоторых случаях также возникают обмороки.

Симптомы также могут проявляться на коже. Нас должен волновать ее цвет. Если она бледная, это признак того, что нужно как можно скорее обратиться к врачу. Другие симптомы миокардита также включают отек и охлаждение конечностей. Нельзя недооценивать, например, тахикардию, которая усиливается при вставании с постели, миокардит также может вызывать диарею и рвоту.

Лечение заболевания зависит в первую очередь от его формы, причины и стадии. Чаще всего врачи рекомендуют отдохнуть и вообще отказаться от физических нагрузок — на полгода. Также рекомендуется, чтобы пациент избегал или минимизировал потребление алкоголя.

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