Медики назвали продукты, которые славятся своим антираковым эффектом: включите их в рацион

Об этом пишет « Страна здоровья «.

Обязательно включайте в рацион темные ягоды, Они содержат в себе рекордное количество антиоксидантных веществ, которые эффективно борются с окислительным стрессом. А именно он часто является предвестником развития опухолевых процессов.

Продукты с каротиноидами также оказывают антираковый эффект. Этих веществ много в томатах, абрикосах, тыкве и моркови.

Также в рационе важны крестоцветные овощи, такие как капуста и брокколи. Они оказывают противовоспалительное и антираковые действия благодаря содержанию сульфорафана.

Продукты с клетчаткой считаются очень эффективными для защиты от рака толстого кишечника.

Продукты с витамином C, который поддерживает иммунную систему, также следует включать в рацион для профилактики рака (шиповник, квашеная капуста, болгарский перец, черная смородина).

Коме этого, многие специи способны ингибировать микровоспаления, которые приводят к возникновению болезней сердца и сосудов. Специалисты рекомендуют такие антираковые приправы, как куркуму, базилик и шалфей.

Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца. Новое исследование показало, что употребление достаточного количества воды не только эффективно предотвращает обезвоживание, но и снижает риск развития сердечной недостаточности.