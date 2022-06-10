Медики назвали продукты, которые славятся своим антираковым эффектом: включите их в рацион

20:25, Сегодня
Здоровье и медицина
ягоды фото
Фото: canva.com

Правильное питание может предотвратить уйму проблем со здоровьем. В частности, некоторые продукты благодаря ценным микроэлементам могут подавлять процессы возникновения воспалений в организме, также снижать риск возникновения рака.

Медики рассказали, какие ягоды, овощи и специи обладают антираковым эффектом.

Об этом пишет «Страна здоровья«.

Обязательно включайте в рацион темные ягоды, Они  содержат в себе рекордное количество антиоксидантных веществ, которые эффективно борются с окислительным стрессом. А именно он часто является предвестником развития опухолевых процессов.

Продукты с каротиноидами также оказывают антираковый эффект. Этих веществ много в томатах, абрикосах, тыкве и моркови.

Также в рационе важны крестоцветные овощи, такие как капуста и брокколи. Они оказывают противовоспалительное и антираковые действия благодаря содержанию сульфорафана.

Продукты с клетчаткой считаются очень эффективными для защиты от рака толстого кишечника.

Продукты с витамином C, который поддерживает иммунную систему, также следует включать в рацион для профилактики рака (шиповник, квашеная капуста, болгарский перец, черная смородина).

Коме этого, многие специи способны ингибировать микровоспаления, которые приводят к возникновению болезней сердца и сосудов. Специалисты рекомендуют такие антираковые приправы, как куркуму, базилик и шалфей.

Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца. Новое исследование показало, что употребление достаточного количества воды не только эффективно предотвращает обезвоживание, но и снижает риск развития сердечной недостаточности.

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Автор материала:
Тали Малкина
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