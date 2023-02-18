Медики назвали продукты, которые улучшают здоровье сердца

Эксперты назвали вкусности, которые к тому же поддерживают здоровье сердца. Вы будете удивлены.

Помочь вашему сердцу могут не только продукты, которые традиционно считаются полезными. Некоторые вкусности, как оказалось, тоже укрепляют здоровье этого органа.

Об этом информирует 24 канал.

Черника оказывает положительное влияние для здоровья сердца. Ее можно употреблять с йогуртом, добавлять во фруктовые салаты или к утренней овсянке. Горстка черники в день является мощной профилактикой сердечных болезней. Несколько исследований показали, что черника снижает риск диабета, ожирения и сердечных заболеваний.

Если вы любите соленые закуски, обратите свое внимание на попкорн. Этот продукт многие считают вредным, но, оказывается, это касается только продукта, который приготовлен в большом количестве масла (такой продают в кинотеатрах и на улицах). Если делать попкорн в домашних условиях, вы получите полезнейший и вкуснейший продукт, который к тому же поддержит ваше сердце. Все благодаря цельному зерну и большому количеству клетчатки, которое есть внутри. Главное правило – не преувеличить со специями: сведение масла и соли до минимума важно.

Греческий йогурт станет прекрасным дополнением к завтракам или ужинам. В его составе есть много пробиотиков, которые очень важны для здоровья кишечника, а также сердца. Греческий йогурт связан с низким уровнем холестерина и триглицеридов, что снижает риск сердечных заболеваний. Кроме того, регулярное употребление порции полезного греческого йогурта утром (или другое время суток) может снизить риск развития диабета 2 типа и сердечных проблем.

Ранее Курсор писал, что ученые предложили новый тип анализа крови для измерения биологических часов организма. Все больше и больше исследований подчеркивают роль внутренних часов нашего организма (циркадный ритм), которые могут играть важную роль во всем, ученые пытаются разгадать их секреты.