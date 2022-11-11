Медики назвали продукты, от которых мужчинам лучше полностью отказаться

Употребление соевых продуктов может губительно влиять на гормональный баланс в организме мужчины, предупреждают медики. Соя содержит много веществ изофлавонов, схожих в своем действии с женскими гормонами. Употребление соевых продуктов может стимулировать у мужчин жировые отложения по женскому типу.

Об этом пишет Страна здоровья.

Еще один потенциально вредный для мужчин продукт – жирное молоко. Молочные продукты увеличивают количество дамских половых гормонов и понижают уровень тестостерона.

Не стоит злоупотреблять также пивом. Находящийся в его составе солод насыщен фитоэстрогенами, которые повышают в мужском теле концентрацию женских половых гормонов. Постоянное употребление пива приводит к снижению тестостерона и способствует жироотложению на животе и бедрах.

Кроме того, мужчинам вреден в большом количестве кофеин. Избыток кофе приводит к колебаниям артериального давления, а также к нарушениям работы надпочечников и снижению уровня тестостерона.

Напомним, ранее «Курсор» писал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.