Медики назвали продукты, провоцирующие риск смерти от рака

Исследование показало, что люди, которые придерживаются высокобелковой диеты в среднем возрасте, с большей вероятностью умрут от рака, чем те, кто ест меньше белка. Но это не значит, что от белка стоит отказаться совсем.

Недавнее научное исследование показало, что люди, которые придерживаются высокобелковой диеты в среднем возрасте, с большей вероятностью умрут от рака, чем те, кто ест меньше белка.

Об этом сообщает Change.

Ученые изучили простые организмы, мышей и людей и предоставили убедительные доказательства того, что диета с высоким содержанием белка, особенно если белки получены от животных, – почти так же вредна, как курение.

Исследователи пришли к такому выводу, изучив более 6000 человек в возрасте 50 лет и старше и наблюдая за ними в течение 18 лет.

Они обнаружили, что люди в возрасте от 50 до 65 лет, соблюдающие диету, богатую животными белками, в среднем возрасте имели более чем в четыре раза больше шансов умереть от рака в течение периода исследования, чем те, кто придерживался диеты с низким содержанием белка.

Исследование также показало, что люди среднего возраста, которые ели продукты, богатые животными белками, включая мясо, молоко и сыр, имели на 75 процентов больше шансов умереть от любой причины, чем те, кто придерживался низкобелковой диеты в течение периода исследования.

Исследователи определили «высокобелковую» диету как получение не менее 20 процентов ежедневных калорий из белка, «умеренную» белковую диету как получение от 10 до 19 процентов калорий из белка, а «низкобелковую» диету – как менее чем 10 процентов калорий из белка.

Курсор ранее уже рассказывал, что ведущие здоровый образ жизни мужчины и женщины могут дожить до 80 и перешагнуть этот возрастной рубеж без особо тяжелых болезней. А вот те, кто не отказывается от вредных привычек, должны готовиться к тому, что они проживут на 10 лет меньше.

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