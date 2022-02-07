Медики назвали продукты, провоцирующие риск смерти от рака

Недавнее научное исследование показало, что люди, которые придерживаются высокобелковой диеты в среднем возрасте, с большей вероятностью умрут от рака, чем те, кто ест меньше белка.
Об этом сообщает Change.
Ученые изучили простые организмы, мышей и людей и предоставили убедительные доказательства того, что диета с высоким содержанием белка, особенно если белки получены от животных, – почти так же вредна, как курение.
Исследователи пришли к такому выводу, изучив более 6000 человек в возрасте 50 лет и старше и наблюдая за ними в течение 18 лет.
Они обнаружили, что люди в возрасте от 50 до 65 лет, соблюдающие диету, богатую животными белками, в среднем возрасте имели более чем в четыре раза больше шансов умереть от рака в течение периода исследования, чем те, кто придерживался диеты с низким содержанием белка.
Исследование также показало, что люди среднего возраста, которые ели продукты, богатые животными белками, включая мясо, молоко и сыр, имели на 75 процентов больше шансов умереть от любой причины, чем те, кто придерживался низкобелковой диеты в течение периода исследования.
Исследователи определили «высокобелковую» диету как получение не менее 20 процентов ежедневных калорий из белка, «умеренную» белковую диету как получение от 10 до 19 процентов калорий из белка, а «низкобелковую» диету – как менее чем 10 процентов калорий из белка.
Курсор ранее уже рассказывал, что ведущие здоровый образ жизни мужчины и женщины могут дожить до 80 и перешагнуть этот возрастной рубеж без особо тяжелых болезней. А вот те, кто не отказывается от вредных привычек, должны готовиться к тому, что они проживут на 10 лет меньше.
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