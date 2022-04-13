Медики назвали продукты, способные вызвать инсульт и тромбоз

«Тяжелые» для переваривания продукты стоить употреблять очень осторожно и дозировано, советуют врачи. При том от красных сортов мяса, жирных сыров и яиц людям в возрасте стоит если не отказаться, то свести их к минимуму.

Медики предупреждают, что злоупотребление красным мясом, сыром и яйцами может привести к инсульту и тромбозам у людей старше 45 лет.

Об этом рассказал врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев, передает storinka.com.ua.

Так, медик призвал не есть красное мясо чаще чем дважды в неделю, порция не должна превышать 150 грамм.

По его словам, некоторые бактерии умеют делать из вышеперечисленных продуктов очень токсичное соединение. Оно называется триметиламин. Наша печень пытается от него избавиться, окисляет его, соединение называется ТМАО. Оно напрямую повреждает эндотелий, объяснил медик.

Карасев отметил, что повреждения эндотелия вместе с колебаниями глюкозы приводят к образованию атеросклеротической бляшки. Вокруг шероховатой атеросклеротической бляшки начинается турбулентное движение крови, что и является источником тромбоза, а впоследствии инсульта и инфаркта.

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