Медики назвали простое блюдо для снижения давления

При проблемах с давлением медики рекомендуют включить в свой рацион гречневую кашу. И вот почему…

Чтобы снизить давление, достаточно три раза в неделю завтракать простым и полезным блюдом. Речь идет о гречке.

Об этом пишет today.ua.

Эксперты советуют употреблять кашу вместе с молоком и курагой. Такой микс дополняет состав гречки необходимыми микроэлементами. Лечебный эффект усиливается в несколько раз и с помощью такого блюда можно действительно снизить давление.

Каша богата магнием и калием, которые полезны для сосудов и сердца. Молоко помогает регулировать кровяное давление. Также благоприятно сказывается на работе печени. Кроме того, курага борется с плохим холестерином. Это позволяет разжижать кровь, улучшить циркуляцию, а значит и снизить давление

Врачи рекомендуют съедать именно пророщенную гречку для здоровья сердца. Такой вид более эффективен. Результат достигается в 2 раза быстрее. Также пророщенная гречка благоприятно сказывается на работе ЖКТ.

Лучше всего чередовать гречневые завтрак с кисломолочным. Начинать следует с пророщенной каши. После 6 приёмов можно переходить на жареную гречку.

Эксперт также подчеркнула, что лечение имеет накопительный характер. Курс разрешается продлевать по своему усмотрению. Постепенно частоту гречневого завтрака можно сокращать, и свести до 4-7 раз в месяц, чтобы снизить давление.

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