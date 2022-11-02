Медики назвали самые полезные для здоровья каши

Специалисты советуют навсегда забыть про каши быстрого приготовления и употреблять в пищу исключительно каши из цельного зерна. Именно их считают наиболее полезными для здоровья.

Каши быстрого приготовления не несут никакой пользы, говорят врачи. Самые полезные крупы должны вариться хотя бы минут 15-20-30.

Об этом пишет Страна здоровья.

Каша должна быть из цельного зерна, говорят врачи. Крупа, которая варится две минуты, и варящаяся крупа 15-20 минут – это разные продукты по количеству клетчатки.

Каши, приготовленные из цельной не измельченной крупы, снабжают организм клетчаткой, служащей питанием для полезных кишечных микроорганизмов. Регулярное употребление клетчатки эффективно улучшает состав бактериальной кишечной флоры, благодаря чему поддерживается хорошая работа иммунной системы, укрепляется здоровье в целом.

Другой важный плюс круп состоит в том, что, кроме клетчатки, они содержат белок и микроэлементы, важные для жизнедеятельности организма.

Гречка, нешлифованный рис, киноа, пшено – все эти крупы являются полноценными, потому что содержат не только клетчатку, но и микроэлементы, витамины группы В, достаточное количество белка.

Напомним, ранее «Курсор» писал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.