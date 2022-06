Медики назвали самый полезный для печени напиток

Диетолог Кортни Д’Анджело назвала самый полезный напиток для печени. И им оказался любимый многими кофе. Но важное условие — употреблять его нужно без сахара, сливок и прочих добавок.

Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Исследования доказали, что кофе без сахара может снизить риск развития цирроза, а также предотвращает развитие неалкогольной жировой болезни печени.

Польза напитка заключается в том, что он может уменьшить накопление жира и увеличить количество антиоксидантов в печени. Именно эти вещества предотвращают повреждение клеток. Кофе может служить профилактикой для рубцевания печени, что также снижает риск цирроза и других заболеваний.

При этом исследования показали, что добавленный сахар наоборот может навредить печени.

Ранее Курсор сообщал, что названо лакомство на ночь, помогающее похудеть. Овес сам по себе низкокалорийный, но очень сытный из-за высокого содержания клетчатки, особенно пребиотической клетчатки, называемой бета-глюканами. Бета-глюканы известны тем, что помогают похудеть и предотвращают переедание.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что эксперты назвали лучшие привычки для контроля уровня сахара в крови.