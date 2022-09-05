Медики назвали три неочевидных признака инфаркта

Чтобы не заработать серьезных последствий и вообще выжить при инфаркте, главное — начать лечение как можно быстрее. А для этого важно вовремя заподозрить сердечный приступ и сразу обратиться за помощью, а не пытаться отлежаться и ждать, пока отпустит.

Типичным проявлением острого инфаркта миокарда принято считать жгучие или давящие боли в сердце с отдачей в левую лопатку, плечо, руку и даже нижнюю челюсть.

Об этом пишет портал PixelInform.

Отмечается, что эти боли обычно возникают на фоне физической или психоэмоциональной нагрузки. Однако бывают и неочевидные проявления, о которых тоже нельзя забывать.

1. Боль в животе

Казалось бы, при чем здесь сердце? Все знают, что сердце слева в груди и болеть должно там же. Но не все так просто. Иногда коварное сердце болит в животе и имитирует картину аппендицита, гастрита, язвы желудка или отравления. Такое случается при инфаркте нижней или задней стенки левого желудочка. В больницах уже более 30 лет существует правило делать электрокардиограмму всем пациентам с проблемами в животе, чтобы не пропустить инфаркт.

2. Приступ одышки и недостатка воздуха

Болей в груди при инфаркте может не быть совсем. Это так называемый астматический вариант инфаркта. Приступ одышки может длиться несколько минут или часов и пройти сам по себе. Такие варианты встречаются редко, но бывают.

3. Резкая слабость и падение давления

Давление может снизиться до 90/60, 80/40 и ниже. Продолжительность такого состояния также может изменяться от нескольких минут до нескольких часов и даже суток. Такой вариант инфаркта бывает у людей с сахарным диабетом. Многие даже не подозревают о том, что у них есть диабет, и тем более пропускают подобные приступы внезапной слабости.

Как сообщал Курсор, исследователи выяснили, какие симптомы инфаркта никоим образом не связаны с болью в груди.

Также Курсор писал о том, что «тихий» инфаркт часто не идентифицируется не только окружающими, но и самим больным, что приводит к негативным последствиям из-за не вовремя оказанной помощи.