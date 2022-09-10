Медики объяснили, как снизить повышенное давление без лекарств

Добиться устойчивого снижения артериального давления можно без применения медицинских препаратов – лишь с помощью физических упражнений на растяжку.

Ученые, занимающиеся проблемами гипертонии, пришли к выводу, что медицинские препараты лишь купируют проблему, однако не устраняют ее. При этом с помощью определенных физических упражнений можно добиться устойчивого снижения артериального давления.

Свои выводы они опубликовали в издании Journal of Physical Activity and Health, передает Вести-UA.net.

Эксперты рекомендуют выполнять упражнения на растяжку. Оказывается, растяжка более эффективна в профилактике гипертонии, чем ходьба или даже бег.

Канадские специалисты объясняют, что растягивая мышцы, человек невольно растягивает и кровеносные сосуды, которые их питают, в том числе и крупные артерии. Под влиянием этих упражнений они становятся более эластичными.

Конечно, такие меры по снижению артериального давления – не «одноразовая акция», а постоянный труд над своим телом. Также нужна регулярная физическая активность в виде ходьбы, бега, плавания, катания на велосипеде, добавили специалисты.

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