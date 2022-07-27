Медики объяснили, почему нужно засыпать до 23 часов

Недосып вызывает негативные последствия для здоровья, включая депрессию, болезни сердца и ожирение. Но оказывается нехватку сна испытывают не только те, кто мало спит, но и те, кто привык поздно засыпать.

Эксперты говорят, что важно засыпать до 23 часов. Ведь тогда начинается фаза медленного сна, в это время мозг успевает восстанавливаться, что положительно влияет на все системы организма. Если же человек испытывает нехватку сна, в его организме происходит ряд неприятных изменений.

Об этом пишет Обозреватель.

Ожирение. Если человек спит мало, нарушается производство гормонов, отвечающих за чувство сытости. Вы чувствуете сильный голод, а процесс поглощения пищи превращается в переедания.

Активность. Чем больше организм успевает отдохнуть, тем активнее и продуктивнее пройдет следующий день, независимо от вида деятельности. В ином случае вы будете чувствовать себя вяло.

Эмоциональное состояние. Люди, которые ложатся поздно, чаще находятся в депрессии. Если вам снятся кошмары – попробуйте лечь пораньше спать. Когда человек не отдыхает, тогда растет уровень гормона стресса.

Болезни. Уставший организм очень чувствителен к болезнетворным бактериям. Ложась спать вовремя, вы укрепляете иммунитет. У людей, которые ложатся слишком поздно, больше шансов заболеть диабетом.

Испортится кожа. Полноценный сон способствует восстановлению клеток кожи. У людей, которые мало спят, обычно тусклый цвет лица. Однако, нужно знать меру и не спать слишком долго, ведь это тоже не пойдет на пользу.

Если не ложиться вовремя – ухудшится память. Чтобы этого избежать, поменяйте свои ежедневные привычки и планируйте свой день так, чтобы к 23-м часам уже оказаться в кровати.

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