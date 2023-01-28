Медики предупредили: какое мясо может повысить риски развития рака

Ученые и медики рекомендуют свести красное мясо в своем рационе к минимуму, так как при частом употреблении этого продукта значительно возрастают риски развития рака.

Об этом пишет MedOboz.

Терапевт Наталья Гордиенко при этом настаивает, что полностью исключать мясо из своего рациона нельзя. Это источник белка и необходимых организму аминокислот, которые обеспечивают полноценную работу всех органов и систем. Но крайне важно не злоупотреблять этим продуктом, правильно его сочетать в блюдах с другими, а также выбирать более легкие сорта.

Эксперт объясняет, что мясо, особенно тяжелые его сорта – красные, является высококислотным продуктом. То есть, его регулярное употребление приводит к повышению уровня pH в организме. А именно кислотная среда идеальна для развития различных воспалительных процессов, бактерий и онкоклеток.

Чтобы предотвратить повышение уровня кислот, связанное с употреблением мясных продуктов, важно регулярно употреблять также щелочные продукты. Это зелень, фрукты, овощи, молоко, а также необработанные крупы. В идеале порция должна состоять из одной части мяса, одной части круп и двух частей фруктов-овощей.

Помимо кислотности, в продуктах из мяса есть и другая опасность. Так, в мясных консервах, а также всевозможных копченостях, колбасах и полуфабрикатах имеется еще и дополнительная угроза в виде красителей, агрессивных консервантов и усилителей вкуса. Они также способны приводить к нарушениям в организме, которые будут способствовать развитию злокачественных изменений. Потому такие продукты лучше свести к минимуму и употреблять крайне редко.

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