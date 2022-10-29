Медики предупредили об опасности гречки: неожиданные факты

Кроме полезных веществ, которые входят в состав популярной гречневой каши, важно учитывать и другие свойства этой крупы. Она может нести и вред для здоровья организма.

Об этом сообщает Вести-UA.net.

Специалисты рассказали, что гречневая каша провоцирует нехватку очень важных компонентов в человеческом организме. А это, в свою очередь, может спровоцировать развитие остеопороза или даже разрушить зубы у человека.

По словам специалистов, прежде всего, гречневую кашу стоит исключить из рациона питания женщинам, возраст которых перевалил за 40-45 лет. Они объясняют это тем, что гречка не позволяет кальцию полноценно усваиваться в организме, вследствие чего резко увеличивается опасность появления остеопороза.

Также гречневую кашу нежелательно употреблять людям, которые страдают от трудностей с пищеварением. По словам специалистов-диетологов, крупа гречки может вызвать желудочные спазмы, а также другие неприятные ощущения, которые может испытывать человек.

Специалисты в области диетологии и медицины также утверждают, что люди, которые страдают от аллергических реакций, обязаны совсем исключить эту кашу из рациона.

А тем, кто страдает от повышенного артериального давления, почечной недостаточности или язвы желудка, а также женщинам, которые ждут ребенка, гречку можно есть не чаще, чем 1-2 раза в месяц.

Тем не менее специалисты не рекомендуют полностью убирать гречневую кашу из своего рациона. По их словам, этот вид каши делает организм человека крепче, а также обеспечивает надежную защиту от онкологических заболеваний.