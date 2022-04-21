Медики рассказали, что произойдет с организмом, если каждый день есть свинину

Врач рассказала, какую пользу можно получить, если есть свинину каждый день, а также сколько мяса можно употреблять, чтобы не навредить здоровью.

Об этом рассказала доктор Люсия Гарсиа из США, пишет ресурс Quora .

По словам врача, свинина — самое популярное мясо во всем мире. Но употреблять мясо можно в ограниченном количестве в своем ежедневном меню.

В соответствии с пищевыми потребностями человеческого организма рекомендуется употреблять от 50 до 100 граммов свинины в день.

Доктор Гарсиа говорит, что свинина имеет очень высокую пищевую ценность и содержит множество полезных для организма питательных веществ, таких как жир, белок, углеводы и минералы, такие как кальций, фосфор, железо, калий и магний.

Свинина — не калорийное мясо. В 100 граммах свинины в среднем содержится всего 185 калорий.

При этом врач заявляет, что содержание холестерина в свинине очень низкое, в 100 граммах свинины содержится всего 65 мг холестерина.

В то же время свинина является хорошим источником белка и витамина B. Эти питательные вещества очень важны для мышц и нервной системы.

Белок свинины — это высококачественный белок, содержащий все незаменимые аминокислоты, необходимые человеческому организму.

Свинина богата минералами, такими как кальций, фосфор, железо, калий и магний, и является важным источником микроэлементов, необходимых человеческому организму.

А вот доктор Комаровский говорит, что современные ассоциации врачей советуют съедать взрослому человеку 70 граммов мяса в сутки (раньше рекомендовали 90). По его словам, регулярное употребление красного мяса в больших количествах способствует развитию онкологических болезней.

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