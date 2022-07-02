Медики рассказали, как ни в ком случае нельзя лечить солнечные ожоги

Чтобы кожа не воспалилась и не покрылась волдырями в результате солнечного ожога, эксперты рассказали, чем не стоит их лечить.

Сильная жара может привести к серьезным последствиям, в частности вызвать большие ожоги на коже. Но, чтобы облегчить симптомы и не навредить себе еще больше, эксперты рассказали, какими средствами ни в коем случае нельзя пользоваться.

Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

В первую очередь, нужно забывать о таком «народном средстве» для лечения ожогов, как сметана и кефир. Дерматологи утверждают, что они усугубляют воспаление, а не наоборот, потому что средства с жирами создают на поврежденном участке кожи пленку, которая усложняет циркуляцию воздуха и мешает выводить тепло. Сначала эффект от кефира или сметаны есть, поскольку они охлаждают больное место, но потом становится хуже.

От кремов и средств, в которых содержится спирт также, следует отказаться. Они будут пересушивать кожу и закрывать доступ к воздуху, что мешает быстрому заживлению.

Лечить ожоги также дерматологи не рекомендуют кубиками льда. С их помощью может стать легче на пару минут, но потом все равно вы будете испытывать сильно жжение, а холод будет замедлять регенерацию кожного покрова.

Чтобы облегчить состояние, эксперты советуют нанести на ожог бинт, предварительно смочивши его в травяном чае на основе ромашки или других успокаивающих трав. Можно использовать алоэ для компресса. Также рекомендуется пить много жидкости, но только не кофе, газировку или фруктовые соки, потому что они способствуют выведению влаги из организма. Лучше всего пить обычную воду, желательно до 3 литров в сутки.

После получения солнечного ожога коже нужен особый уход, поэтому на время откажитесь от использования скрабов, мочалки, щелочного мыла. И ни в коем случае не прокалывайте волдыри, потому что можно занести в рану инфекцию. Если же это произошло случайно, тогда закройте рану бинтом, обработав ее хлоргексидином.

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