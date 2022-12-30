Медики рассказали про продукты, которые провоцируют мигрени: будьте с ними осторожны

Немаловажную роль при мигренях играет именно пища, ведь здоровые продукты способны защищать организм от сильных головных болей, а некоторые — наоборот.

Медики предупреждают, что определенные продукты и напитки могут ухудшить состояние при головных болях или спровоцировать новые приступы.

Об этом пишет Medical answers.

Среди опасных продуктов специалисты выделяют алкоголь, в том числе вино и пиво. Напитки оказывают комплексное негативное влияние на организм, нарушают сон и лишь осложняют симптомы мигрени.

Спровоцировать приступ может твердый сыр, консерванты и уличная еда, говорят специалисты. Дело в том, что рацион людей, страдающих мигреней, должен содержать минимум вредных жиров и углеводов, а насыщать тело следует белком, витаминами и клетчаткой.

Для тех, кто склонен к мигреням, очень важно пить много воды и питаться сбалансировано и по расписанию.

Специалисты подчеркивают, что главный метод лечения мигрени – это нормализация образа жизни, включающая правильный рацион и физические нагрузки.

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