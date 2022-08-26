Moderna судится с Pfizer из-за технологии вакцины от Covid

Компания Moderna заявила, что подала в суд за нарушение патентных прав при разработке первой вакцины против Covid-19.

Американская фармацевтическая компания Moderna подала в суд иск на Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. В Moderna утверждают, что технология мРНК, разработанная компанией в пандемию, была скопирована.

Об этом сообщает bbc.com.

Отмечается, что иск, сумма возмещения которого не называется, был подан в Германии и американском штате Массачусетс.

Реакции Pfizer на данную информацию пока не последовала.

В заявлении Moderna, в частности, говорится, что Pfizer/BioNTech скопировали два типа интеллектуальной собственности компании. Один из них касался структуры мРНК, которую, по словам Moderna, ученые начали разрабатывать в 2010 году и были первыми, кто подтвердил ее во время клинических испытаний в 2015 году.

«Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК, которой мы положили начало, инвестировали миллиарды долларов в создание и запатентовали в течение десятилетия до начала пандемии Covid-19», — сказал исполнительный директор Moderna Стефан Бансел.

Как сообщал Курсор, введение вакцины от Covid-19 (Pfizer или Moderna) с большей вероятностью увеличивает риск госпитализации. Об этом говорится в статье, написанной старшим редактором British Medical Journal доктором Питером Доши и его коллегами.

В частности, они утверждают, что вакцина Pfizer была связана с повышенным риском SAEs до 10,1 случаев на 10 000 человек. Соответствующий показатель для вакцины Moderna составлял 15,1 случая на 10 000 человек.

Снижение риска госпитализации COVID-19 после вакцинации вакциной Pfizer составило 2,3 на 10 000 участников и 6,4 на 10 000 участников для вакцины Moderna.

Таким образом, вакцина Pfizer привела к чистому увеличению серьезных побочных эффектов на 7,8 на 10 000 вакцинированных, что очень похоже на показатель для вакцины Moderna, который составлял 8,7 на 10 000 человек.

Также Курсор писал о девяти симптомах Омикрона, поражающих полностью вакцинированных.