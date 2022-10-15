Мужчина отказался от интимных отношений из-за аллергии на свое тело: ученые рассказали, как это возможно

По словам исследователей, каждый раз во время эякуляции сталкивался с гриппозными симптомы, сохранявшимися от нескольких дней до нескольких недель. Впервые мужчина это заметил еще в 18-летнем возрасте.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам исследуемого, имя которого не называется, каждый раз после достижения оргазма его лимфоузлы начинали опухать, на руках появилась крапивница, а также возникал кашель, насморк и чиханье. Это могло продолжаться длительное время.

Парень обращался ко многим экспертам и сдавал различные тесты, чтобы выяснить, что происходит с его организмом, но безрезультатно. По итогу он решил прекратить романтические и сексуальные отношения на долгие годы, чтобы не испытывать физических страданий.

Со временем он привлек внимание исследователей из Медицинской школы Уильяма Бомонта в Оклендском университете (США). У них было предположение, что у мужчины аллергия на собственную сперму. Ученый Эндрю Шанхольцер утверждает, что развитие болезни обусловлено инфекцией или травмой яичек, вследствие чего происходит попадание микроскопического количества спермы в кровоток человека. Вследствие этого происходит реакция иммунной системы на сперму, сравнимая с реакций на вирус или бактерию.

В ходе экспериментов эксперты решили использовать антигистаминные препараты для лечения, а именно фексофенадин. Результаты оказались потрясающими – 27-летнему испытуемому удалось избавиться от 90% симптомов по завершению курса терапии.

Основной опасностью этой болезни, получившей название синдром посторгазмической болезни (POIS), – ее малая изученность. Далеко не всем врачам известно даже об ее существовании. Есть версия, что мужчин с такой проблемой может быть огромное количество – только в ходе экспериментов ученые обнаружили еще порядка 60 таких больных.

Также «Курсор» сообщал, что медики обнаружили связь между интимными отношениями и камнями в почках.