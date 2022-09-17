Медики обнаружили связь между интимными отношениями и камнями в почках

Оказывается, что если человек 3-4 раза в неделю занимается сексом или мастурбацией, то это способствует выведению камней в почках и снижает дискомфорт.

Об этом сообщает Journal of Sexual Medicine.

Известно, что камни в почках – огромная проблема, от которой страдает примерно 10% взрослого населения планеты. Обычно врачи рекомендуют таким людям употреблять много жидкости и принимать лекарства, расслабляющие мышцы мочевыводящих путей, что ускоряет процесс отхождения.

Если камень приобретает слишком большие размеры, то возможно применение хирургических методов для его удаления или дробления на мелкие куски. Ранее индонезийские медики узнали, что шейка мочевого пузыря сокращается и расслабляется благодаря оргазму и эякуляции, что может помогать выводить камни в почках. При расслаблении мышц камни вместе с мочой могут спокойно пройти через уретру.

Дополнительно изучить этот вопрос взялись урологи из Университета Айрлангга в Сурабае. Они проанализировали 5 исследований, где взяли участие 406 подопытных. Последние, по рекомендации специалистов, либо занимались сексом 3-4 раза в неделю, либо мастурбировали аналогичное количество раз, либо же воздерживались от подобной деятельности.

Оказалось, что у первых двух групп уровень выведения камней в почках был в 5,7 раза выше, чем у третьей. Помимо этого, сексуально активные участники на 62% процента меньше нуждались в обезболивающих средствах, потому что интимные отношения уменьшали чувство дискомфорта. Также обнаружилось снижение на 20% тех, кому требовалось ранее пройти процедуру дробления камней в почках.

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