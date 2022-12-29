Найден ген, без которого может развиться диабет и ожирение

Он экспрессируется практически во всех нейронах мозга.

Медики из Осакского университета в Японии обнаружили, что белок CREB-регулируемый коактиватор транскрипции 1 (CRTC1) связан с ожирением и диабетом.

Результаты работы опубликовали в журнале The Faseb Journal.

CRTC1 – это белок, кодируемый геном CRTC1 у человека. Он экспрессируется практически во всех нейронах мозга. В своей работе ученые сосредоточились на нейронах, экспрессирующих рецептор гена MC4R, мутации в котором вызывают ожирение.

Ученые провели эксперимент с мышами, удалив им CRTC1. Оказалось, что на обычном рационе мыши не набирали вес, однако на диете с высоким содержанием жиров грызуны переедали. Мыши становились значительно более тучными, чем контрольная группа, и у них развился диабет.

По словам ученых, генетически мыши очень похожи на людей, поэтому полученные результаты можно перенести и на человека. Исследователи продолжать изучать эту тему, чтобы найти возможные варианты лечения и терапии ожирения и диабета.

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