Найдена жидкость для полоскания рта, которая подавляет COVID-19

Нанести вред опасному вирусу порой можно даже благодаря средствам, которые находятся в домах многих семей по всему миру.

Японские исследователи утверждают, что благодаря антибиотикам и противовирусным компонентам, содержащимся в жидкостях для полоскания рта, последние могут уменьшить вирусную нагрузку COVID-19.

Об этом сообщает Scientific Reports.

Команда ученых, которую возглавил профессор Киоко Хида из Университета Хоккайдо, считает, что цетилпиридиния хлорид (CPC) может подавлять коронавирусную инфекцию в полости рта. По их словам, элемент жидкости для полоскания рта разрушает липидную мембрану, которая защищает вирус.

Известно о существовании других химических веществ, действующих схожим образом. Однако, позитивная черта CPC состоит в том, что он не имеет вкуса и запаха. Именно поэтому специалисты изучили влияние цетилпиридиния хлорида для полоскания рта. В частности, они провели эксперименты на клетках, экспрессирующих трансмембранную протеазу серина 2 (TMPRSS2), которая необходима для проникновения SARS-CoV-2 в клетку.

Оказалось, что в течение 10 минут после использования 30-50 мкг/мл CPC, он ингибирует инфекционность и способность COVID-19 проникать в клетки. Особенно внимание ученых привлек тот факт, что использование коммерчески доступных жидкостей для полоскания рта, где содержится СРС, оказалось более эффективным, чем чистый CPC.

Также установлено, что слюна не влияет на эффекты СРС. Он одинаковым образом влияет на все штаммы, что показали исследования четырех вариантов коронавируса – оригинального, альфа-, бета- и гамма.

Ученые пришли к выводу, что с помощью низких концентраций CPC в жидкостях для полоскания рта ингибируется инфекционность четырех вариантов SARS-CoV-2. Команда исследователей уже анализирует влияние жидкостей для полоскания рта, содержащих CPC, на вирусную нагрузку в слюне пациентов с коронавирусом.

Также «Курсор» сообщал, что ученые, возможно, нашли ключ к сдерживанию будущих вспышек вариантов COVID-19.