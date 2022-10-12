Ученые, возможно, нашли ключ к сдерживанию будущих вспышек вариантов COVID-19

Новое исследование Университета Джорджии показало, что новые варианты COVID-19 потенциально могут быть локализованы там, где они возникают. Но для этого потребуется глобальное сотрудничество.

Исследование, опубликованное в PNAS Nexus, показало, что стандартные методы, которые сначала оценивают серьезность нового варианта коронавируса, слишком медленны, чтобы остановить его распространение.

Генетическое секвенирование следующего поколения, однако, предлагает реальную альтернативу обнаружению новых вариантов с достаточным временем, чтобы содержать варианты там, где они впервые появляются.

Генетическое секвенирование — процесс, с помощью которого исследователи могут определить генетический состав организма. В случае с COVID-19 некоторые новые варианты, особенно наиболее важные, имеют явные различия в своем генетическом коде. Это означает, что исследователи могут использовать генетические коды для обнаружения новых тревожных вариантов.

«Краткий вывод исследования заключается в том, что при правильном масштабе генетического секвенирования сдерживание новых вариантов в их источнике в принципе возможно. Теперь вопрос в том, есть ли желание это делать», — сказал Пейман Рохани, соавтор исследования и научный сотрудник Одумской школы экологии.

Британское правительство, например, недавно объявило, что больше не собирается тестировать бессимптомных людей на COVID-19, что, по словам Роухани, является шагом в неправильном направлении.

«Усилия по сдерживанию должны быть скоординированы, и они должны быть хорошо продуманы, потому что варианты не исчезают. Пока SARS-CoV-2 продолжает циркулировать среди людей , будут появляться новые варианты. Постоянное наблюдение за этим вирусом абсолютно необходимо. Но для этого потребуется глобальное сотрудничество», — сказал Тобиас Бретт, ведущий автор исследования и научный сотрудник Школы экологии Одума.

Концепция использования секвенирования для выявления вспышек заболеваний не нова. И это определенно не уникально для коронавируса. Исследователи разработали математическую модель, которая имитирует эффекты возникающего варианта, отслеживая его раннюю передачу среди населения и его последующее распространение среди людей, путешествующих из других мест.

Ученые также обнаружили, что запреты на поездки, которые не помещали в карантин всех вновь прибывших до тех пор, пока не будет подтверждено, что у них нет вируса, вряд ли предотвратят географическое распространение штамма. Исследование показало, что в лучшем случае запрет, который сократит количество людей, прибывающих в популяцию, на 99%, только отсрочит прибытие варианта примерно на месяц.

«Сложность заключается в том, что политики должны принять решение о потенциальном введении ограничений на поездки, прежде чем они узнают, насколько велика угроза нового варианта или болезни», — сказал Бретт.

Хотя это и создает риск ложных срабатываний, исследователи считают, что эти обоснованные суждения могут иметь решающее значение.

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