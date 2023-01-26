Назван доступный всем продукт, который уменьшает риск развития онкологических заболеваний

Медики советуют включать в свой рацион фасоль хотя бы пару раз в неделю.

Употребление фасоли поможет снизить риск развития онкологических заболеваний благодаря содержанию фенольных соединений.

Такое мнение выразил медик и консультант по лечебному питанию Хадир Джамиль.

Особые вещества, в частности нитрозамины, микотоксины и полициклические ароматические углеводороды помогают снизить действие мутагенных соединений.

Именно эти соединения обладают мощными противораковыми свойствами. При этом специалист отмечает, что темный цвет бобового говорит о большом содержании флавоноидов, а это значит, что сильнее и эффект против образования злокачественных опухолей.

Также фасоль поможет замедлить развитие рака, если таковой уже имеется. Кроме этого продукт улучшает работу сердца и повышает иммунитет. Полезна фасоль и для ЖКТ.

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