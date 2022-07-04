Назван напиток, снижающий риск развития гипертонии на 65%

Ученые в ходе исследования выяснили, какой напиток стоит добавить в рацион, если хотите нормализовать артериальное давление.

Многие люди страдают гипертонией, которая является важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. И чтобы предотвратить серьезные проблемы со здоровьем, эксперты советуют постоянно контролировать свое артериальное давление. При резких скачках рекомендуется употреблять чай улун.

Об этом сообщается в медицинском журнале JAMA Network.

Исследователи выяснили, что этот традиционный китайский напиток способен на 65% снизить риск развития гипертонии. Свои выводы ученые подкрепили результатами эксперимента, в котором участвовали 1507 человек (711 мужчин и 796 женщин).

Эксперты расспросили добровольцев о потреблении чая и других факторах их образа жизни и рациона питания, связанных с риском гипертонии. Результат показал, что у тех, кто пил не менее 120 мл / день (полстакана) чая улун в течение года, риск появления заболевания был на 46% ниже, чем у тех, кто вообще не употреблял этот напиток. Более того, среди тех, кто пил от 120 до 599 мл / день (две с половиной чашки), риск высокого кровяного давления снизился на 65%.

Исследователи пришли к выводу, что обычное потребление чая улун не менее 120 мл в день в течение одного года значительно снижает риск развития гипертонии.

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