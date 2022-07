Назван напиток, способный ускорить старение почти на 5 лет

Если хотите подольше оставаться молодыми, красивыми и здоровыми, тогда эксперты настоятельно рекомендуют ограничить в своем рационе напитки, содержащие большое количество сахара.

Об этом сообщает издание Eat This, Nor That!

Исследователи выяснили, что употребление таких напитков вызывает преждевременное старение на клеточном уровне. Такие выводы были сделаны на основе эксперимента, проведенного в 2014 году.

Американские ученые проанализировали данные 5,3 тысячи взрослых жителей США в возрасте от 20 до 65 лет, в анамнезе которых не было болезней сердечно-сосудистой системы и выяснили, что у людей, регулярно употребляющих напитки с добавленным сахаром, в белых кровяных тельцах более короткие теломеры — концевые участки хромосом ДНК.

Ученые связывают укороченные теломеры в белых кровяных тельцах со снижением продолжительности жизни и увеличением риска развития хронических заболеваний. По словам экспертов, при ежедневном употреблении 500 мл сладкой газированной воды, можно ускорить процесс старения почти на 5 лет.

Еще одно исследование экспертов показало, что напитки с высоким содержанием сахара нарушают микрофлору кишечника, провоцируя воспалительные процессы в организме и окислительный стресс.

