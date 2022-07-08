Хуже, чем газировка и алкоголь: диетолог назвала самый вредный напиток

Ни для кого не секрет, что алкоголь и газированные напитки не приносят реальной питательной пользы для вашего рациона, но есть еще один напиток, который вредит вашему организму еще больше.

Мы живем в обществе, где мы постоянно работаем до изнеможения, даже выполняя большую часть работы из дома. При этом нет ничего необычного в том, что люди обращаются к различным методам увеличения своей энергии: от кофе до энергетических напитков. Однако, энергетики, несмотря на то, что дают вам импульс, часто содержат шокирующее количество ингредиентов, которым лучше не попадать в организм.

«В энергетические напитки добавляют такие ингредиенты, как альтернативные подсластители и сахар, — объясняет диетолог Триста Бест. — Среднее содержание сахара в энергетическом напитке составляет 54 грамма, что вызывает тревогу и может привести к увеличению веса и ухудшению пищеварения».

Вы можете не обращать внимания на содержание сахара в пользу уровня энергии, который могут обеспечить эти напитки, но имейте в виду, что «крах» с этими напитками почти неизбежен. «Вы сможете увеличить энергию, но вы также увеличите количество потребляемых калорий и запустите сахарную бомбу», — предупреждает Бест.

Мало того, что сахар может привести к еще большему упадку сил, чем раньше, он также является одной из основных причин увеличения веса.

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